Українці ведуть вогонь з британської гаубиці Л119 по російських окупантах. ВIДЕО

Артилеристи ЗСУ за допомогою L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" і пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок".

Відповідний відеозапис оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - повідомив Залужний.

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