Українці ведуть вогонь з британської гаубиці Л119 по російських окупантах. ВIДЕО
11 18519
Артилеристи ЗСУ за допомогою L119 знищили ворожий СПГ-9 "Спис" і пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок".
Відповідний відеозапис оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойове завдання у виконанні наших артилеристів за допомогою британської гармати L119. Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок", - повідомив Залужний.