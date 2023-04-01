Новини Відео • Створення Помісної Церкви

"Пашу в рашу", - біля Києво-Печерської лаври відбувається мітинг проти УПЦ МП. ВIДЕО

10 99147
Біля Києво-Печерської лаври громадяни проводять акцію протесту проти УПЦ (МП).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Так, декілька сотень людей прийшли на акцію протесту до Києво-Печерської лаври. Вони тримають у руках українські прапори, а також плакати: "пашу в рашу", "московський патріархат - за російським кораблем", "геть московських попів". При цьому вони скандують: "Мерседес на ЗСУ".

Біля входу до лаври УПЦ (МП) влаштувала молебень, до якого залучено близько 150 осіб. Священники московського патріархату встановили колонки й намагаються перекричати опонентів.

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Мєста Паши на паРаше...
  • Толья
    10:11 23.11.2022

    "Європейська солідарність" пропонує законодавчо заборонити діяльність РПЦ в Україні
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини