Несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає, - в.о. намісника Лаври Авраамій відреагував на дії Павла. ВIДЕО

В.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій запевнив, що братія молиться за президента Володимира Зеленського, а "прокльони" колишнього намісника Лаври митрополита УПЦ МП Павла повертаються до нього самого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Авраамій у своєму зверненні, яке розміщене на офіційному сайті ПЦУ

Аврамій заявив: "Сьогодні – день Похвали Пресвятої Богородиці. На жаль через позицію та дії колишнього намісника Лаври та його однодумців, через збурення, яке вони спровокували в нашій обителі та в державі своєю підтримкою "русского міра", ми не можемо в цей день гідно вшанувати нашу Ігуменю молитовною похвалою. Але я твердо переконаний, що невдовзі в нашій оновленій обителі знову звучатиме молитва, а не оголошуватимуть прокляття, буде мир, а не збурення і протистояння. Бо наш Бог – це Бог миру і правди, а правда – на боці Української Церкви і нашого побожного народу.

Я хочу сердечно подякувати всім отцям і братам, всім вірним за численні слова підтримки, які отримав на свою адресу. За ці дні я спілкувався з багатьма і переконаний, що спільно, разом, ми зможемо оновити нашу українську Лавру, зробити її справжнім місцем служіння Богу і Церкві, а не особистостям та ворожим ідеологіям.

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Хочу підкреслити для всіх: те, що відбувається зараз навколо Лаври – це не протистояння держави і релігії, це не порушення свободи. Навпаки – це звільнення нашої святині від впливу ворожої до нас російської держави, це надання можливості братії Лаври свобідно виявити власну волю.

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Заради святинь Лаври, заради молитви біля наших Отців Печерських ми довго терпіли. Бо ми не бачили альтернативи. Але зараз нова канонічна реальність існування визнаної Помісної Церкви та рішення української держави надають нам можливість обрати – і я свій вибір зробив. Я залишаюся в обителі Печерській, біля Отців, щоби далі служити Богу і Церкві. Саме тому я відкидаю і засуджую ідеологію "русского міра" та закликаю всіх вас, отці і браття, йти цим шляхом: між Богом і самозваним "третім римом" обрати Бога!

Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову.

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Маючи нині відповідальність очолювати Лавру, покладену на мене Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм, від імені Лаври хочу засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі. Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо Вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим "русскім міром", який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за Вашу родину, за всіх, хто разом з Вами працює для перемоги над ворогом миру.

Дорогі отці, брати і сестри! В ці дні багато справ організаційних та інших потребують моєї уваги, тому я ще не маю можливості для ширшого спілкування і змушений звернутися до всіх через цей запис. Але скоро, з допомогою Божою, ми зможемо разом молитися в нашій обителі, звершувати разом богослужіння, розпочати оновлення чернечого життя за зразками Преподобних Отців. Ми просимо українську державу надати для цього відповідні приміщення і переконаний, що держава дослухається до нашого прохання".

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