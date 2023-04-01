Підписав 2 укази про нові санкції. Йдеться про 650 осіб, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський ввечері 1 квітня виступив із традиційним відеозверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
Український президент зазначив: "Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.
Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.
РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності.
Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.
Слава всім, хто зараз у бою! Вічна пам’ять усім – дорослим і дітям, – чиї життя забрав терор Росії!"