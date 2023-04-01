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Підписав 2 укази про нові санкції. Йдеться про 650 осіб, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 1 квітня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію.

Це посадовці держави-агресора, її ВПК – сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб.

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РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності.

Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.

Слава всім, хто зараз у бою! Вічна пам’ять усім – дорослим і дітям, – чиї життя забрав терор Росії!"

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Огусто
  • три - пятнадцать
    і чому в мене таке враження, що коли вова корчить з себе президента і патріота України,
    то я дивлюсь квн?
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