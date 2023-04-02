У російському Ростові-на-Дону ввечері 1 квітня пролунав вибух, - соцмережі. ВIДЕО
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У суботу ввечері, 1 квітня, у російському місті Ростов-на-Дону пролунав сильний вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Судячи з записів відеокамер, гуркіт пролунав о 21:18. На землі відчули ударну хвилю. Деякі очевидці повідомляють про подальший гул реактивних двигунів.
Наразі офіційної інформації від влади немає.
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