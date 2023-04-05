Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України, - Зеленський звернувся до парламенту Чилі. ВIДЕО

Вночі 5 квітня президент України звернувся до парламенту Чилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Життя всюди має однакову цінність. Найвищу цінність. Немає нічого, що могло б виправдати знищення життя мирних людей, приниження мирних людей, підкорення вільних народів та розбійні напади на інші держави заради прибутку.

Не можуть бути нормами такі війни, як зараз веде Росія проти України. Це держава-фашист. Держава-терорист. Держава-зло. Держава, що заслуговує на законне й справедливе ставлення світу – ставлення як до злочинця.

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Підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора.

Немає такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла.

Я вдячний вам, Республіко Чилі, за принципове засудження російської агресії, за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Я вдячний пану Президенту Чилі, пану Боричу, за досягнуті дуже важливі домовленості про участь вашої держави в гуманітарному розмінуванні нашої країни, нашої землі. Це те, чого потребують 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території, що забруднені російськими мінами".

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