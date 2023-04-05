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Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО

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Командир спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) опублікував відеозапис роботи українських БПЛА над окупованим Донецьком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн продемонстрував кадри, зроблені над домашньою ареною футбольного клубу Шахтар (Донецьк) та довкола "Донбас-Арени".

"Загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже-дуже близько і бачимо, як не все, то практично все", - каже Мадяр на записі.

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Топ коментарі

  • valera ivolgov
    Гнойний донбасянський менталітет - мати все від держави, стадіон і аеропорт ледь не за міліард доларів і звинувачувати цю державу що вона тебе обкрадає.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    осем лєт дамбіл бамбас...
  • Krotow
    Что то мало бомбас донбили. Там всё вроде целое.
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