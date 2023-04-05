Бойова робота снайперської пари ССО поблизу Бахмуту. ВIДЕО
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Бійці ССО опублікували фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано більш як десять влучних пострілів.
"Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмуту протягом декількох останніх днів. В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром", - пишуть бійці у коментарі до відео.