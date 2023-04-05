Бойова робота снайперської пари ССО поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці ССО опублікували фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано більш як десять влучних пострілів.

"Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмуту протягом декількох останніх днів. В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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