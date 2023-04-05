На Львівщині арештовано нові земельні ділянки дружини Медведчука Марченко, - СБУ. ВIДЕО

Прокуратура забезпечила арешт ще двох земельних ділянок вартістю 17,5 млн грн. Вони належать фірмі, кінцевим бенефіціаром якої є дружина лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Оксана Марченко.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу", - ідеться в повідомленні.



Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном.



До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.



Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Також читайте: Суд арештував майно дружини Медведчука Марченко на понад 5,6 млрд грн, - СБУ

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

▪️ ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).



Матеріали справи скеровано до суду.



Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко.



Триває розслідування.