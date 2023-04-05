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Два російські танки догорають у полі після спроби атакувати позиції 59-ї ОМБр. ВIДЕО

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Бійці 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка знищили два російські танки, що намагалися атакувати позиції ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних оборонних дій українських воїнів опублікований на сторінці 59-ї ОМБр у соцмережі.

"Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди напоготові, тож зустріли непроханих гостей гаряче. Перший танк був підбитий одразу. Екіпаж другого намагався втекти. І на якусь мить вже навіть здалося, що в них це вийде. На щастя, …здалося", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
  • Роман с камнем
    Красівоє ...
  • Валентина Жигуль
    Молодцы ребятки наши!!!!!
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