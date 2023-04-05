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Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО

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Віряни церкви Святого Великомученика Георгія у Львові ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ та перейменування церкви на храм Святого Юрія.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ", - написа він у телеграмі.

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Пізніше заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував на фейсбуці кілька відео, на яких священнослужитель проводить службу українською мовою, а потім повідомляє про перехід храму до ПЦУ.

"Цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну", - каже священник.

Після цього віряни разом виконують гімн України.

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Холод зазначив, що церква тепер називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький 01
Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький 02

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • CrossFirenko
    Анекдот. Зе-анекдот. Розборки Офісу з МП, щоб залучити кацапських попів зо спільного "проекту", привели до того, що Зельониє втратили контроль над ситуацією. І з попами обісрались, і спровокували активний перехід до ПЦУ. Який вдалось призупинити Баканову.
  • Старый зольдат
    В этом благом деле, перехода храмов в ПЦУ от УПЦ МП, ГЛАВНОН, что бы ни один поп, дьяк, монах и т.д. из состава филиала 5-го управления ФСБ с названием "УПЦ МП" не перешёл в ПЦУ. Принимать в свои ряды каноничной украинской церкви этих перебежчиков все одно что добровольно принимать в свои ряды агентов ФСБ и носителей бациллы чумы рускаго мира.
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