Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО

Віряни церкви Святого Великомученика Георгія у Львові ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ та перейменування церкви на храм Святого Юрія.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ", - написа він у телеграмі.

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Пізніше заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував на фейсбуці кілька відео, на яких священнослужитель проводить службу українською мовою, а потім повідомляє про перехід храму до ПЦУ.

"Цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну", - каже священник.

Після цього віряни разом виконують гімн України.

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Холод зазначив, що церква тепер називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.

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