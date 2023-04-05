Храм УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ, - Козицький. ВIДЕО
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Віряни церкви Святого Великомученика Георгія у Львові ухвалили рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ та перейменування церкви на храм Святого Юрія.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ", - написа він у телеграмі.
Пізніше заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод опублікував на фейсбуці кілька відео, на яких священнослужитель проводить службу українською мовою, а потім повідомляє про перехід храму до ПЦУ.
"Цей храм сьогодні перейшов з російської церкви в церкву українську православну", - каже священник.
Після цього віряни разом виконують гімн України.
Холод зазначив, що церква тепер називатиметься на честь Святого Юрія Переможця.