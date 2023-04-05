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Рух "Атеш" заявив, що потрапив на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку. ВIДЕО

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Рух спротиву українців та кримських татар "Атеш" запевняє, що його агенти змогли потрапити на завод з виробництва боєприпасів у російському місті Липецьк.

Про це рух повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На трубному липецькому заводі "Вільний Сокіл" рашисти переобладнали один з цехів для виробництва боєприпасів. Працюють не покладаючи рук 24/7, щоб виконати план у 40 000 одиниць снарядів на місяць", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" зазначають, що 30% виготовлених на заводі снарядів - браковані.

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"Чекайте вогню, рашисти, або згортайтесь та біжіть, поки можете!" - додали в "Атеш".

Рух Атеш заявив, що потрапив на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку 01

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Топ коментарі

  • Urs
    сорок тысяч корпусов. Это самый простой компонент изделия, а для них еще нужно изготовить взрыватели - а это как минимум еще два-три разных предприятия. А еще наполнить корпус ВВ... И если это всё делается на таком же древнем говне времён ВМВ, как этот ДИП-200, то триколор токарям в жопу и вымпел передовика на грудь. Скоро и этой работы в Липецке не будет.
  • Деніс Войцеховський
    40 тисяч снарядів на місяць - тільки один завод.
    Хто там ще буде казати про "снарядний голод"?
  • Зэлэный_Змий
    "Ліпєцкая фабріка!" (С)
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