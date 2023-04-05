Агент ФСБ Кулініч "Котигорошко" та його куратор Сівкович обговорюють посилення впливу на СБУ: Наумова поставьте первым замом. Времени у нас мало - пару месяцев". АУДIО. Повна розшифровка

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого СБУ раніше, та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Цензор.НЕТ пропонує повну текстову версію перехопленої розмови.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ

Сівкович: Олег, там, с той стороны все боятся. Украина сегодня намного хуже, чем Россия, намного. В Америке это нарицательное имя. Сильно. Да. Для того, чтобы это контролировать и четко различать, где Арсеновы, где не Арсеновы, кто где, кто это. Нужны регионы. Если у него своих замов нет, нужны регионы. Понимаешь? При чем в первую очередь назначать надо приграничные и Одесса. То есть Львов, Закарпатье, Чернигов, Харьков, Сумы.

Кулініч: Это я вам все задачи охарактеризовываю, которые поставлены. Теперь по ДИАЗУ (Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення України, - ред.), по вот этим тематическим, аналитическим группам мы проговорили. Он (ексголова СБУ Баканов, - ред.) согласился то, что вы сказали.

Сівкович: Он согласился маленькие группы делать в аналитике?

Кулініч: Да, только не в ДИАЗЕ, блин, опять же, отвлекающий маневр, он создает, отнял у ВБ (Внутрішня безпека, - ред.), уже главка, и в рамках главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении там не только вопросы, что бы понимали ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там, борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там борьба с кибер, там все, все, все такое, что он не хочет отдавать никому, а хочет чтоб оно все было под ним.

Кулініч: Он (Андрій Наумов, - ред.) это все запулил там конкретно, конкретно там в рамках этого главка, блин, там создан так называемый тринадцатый отдел какой-то более убийственный, блин, там.

Сівкович: А это что такое?

Кулініч: Я сам не понимаю, я как вернусь, я вам презентую, что это такое...

Сівкович: А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч: Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.).

Сівкович: На Департамент контрразведки или на первого зама, я не понял?

Кулініч: На первого зама.

Сівкович: Угу, ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, - ред.)

Кулініч: Который заберет под себя ДКР, да.

Сівкович: А, когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, чя просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов, - ред.) убедите, что "Охотник"… Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом.

Сівкович: Угу. Потому что линия контрразведки, если "Охотник" ее заберет и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там…

Сівкович: Ну, у нас времени очень мало, я тебе скажу. Там пару месяцев реально. За эти два месяца над быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У діях Баканова не виявили порушень у межах справи Кулініча, - перевірка

Нагадаємо, що за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (у минулому офіцер КДБ СРСР) та ексглава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою впливу на процеси в українському суспільстві. Офіс діє за адресою: Росія, Москва, Краснопресненська набережна, буд. 12. "Політичний офіс" розглядав призначення лояльних до Росії посадовців і в інших державних структурах України.

Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником Дев’ятого, так званого українського, управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником першого відділу Дев’ятого управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним.

Читайте: Голова СБУ Малюк розповів, як "кротоферма" Сівковича-Клюєва у РФ допомагає ФСБ

Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентьєва.

Одним із головним завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи. Розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава.

Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича.

З 1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім – до 2006 року в Службі безпеки України.

З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва Службі безпеки України. 21 жовтня 2020 року Олег Кулініч був призначений начальником ГУ СБУ в АР Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала в спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорювалося на нарадах та відбувалося в державі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олег Кулініч. Що відомо про ексначальника управління СБУ, якого підозрюють у держзраді? ВIДЕО

За наявними фактами, всю отриману інформацію Кулініч передавав Сівковичу за допомогою інтернет-месенджера "Threema", використовуючи для конспірації умовні прізвиська та назви.

За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях.

Олег Кулініч був затриманий ДБР спільно з СБУ 16 липня 2022 року. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Під арештом він перебуває і донині.

Інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме провадження. Встановлено, що він через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стало можливим в результаті принципової позиції керівництва держави. За запитом ДБР та Офісу Генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, де він перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов