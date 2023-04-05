Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ
Отримані дані вони передали спільноті InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хакери мають доступ до понад 7 Гб листувань Багдасарова, що містять копії його документів, фінансові довідки, документи про махінації з продажу державної землі РФ та матеріали російських економічних проєктів в Ірані, Іраку, країнах Африки (Уганда, ДР Конго), ОАЕ.
З документів випливає, що Багадасаров є посередником між юридичними особами Росії та Ірану. Зокрема, він вів з іранцями листування про обслуговування газових турбін та компресорів для російських ТЕЦ, а також купівлю запчастин, які стали недоступними через санкції. Також вирішував питання щодо будівництва на території Ірану газового хабу.
Послугами Багдасарова як посередника користуються і російські юридичні компанії, які хочуть вийти на іранський ринок. І іранські компанії, зацікавлені у співпраці з РФ.
Частина документів з листування Багдасарова стосується Іраку. Там його цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави.
Дочка Багдасарова, Анна, одружена з громадянином Іраку. Вони мають спільну дитину, що народилась в ОАЕ, де у Багдасарова є фірми-прокладки.
В Африці контакти Багдасарова шукають інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго, перепродажу в Уганді золота. А також для побудови нафтосховища та торгівлі паливом в Уганді.
Українці хактивісти отримали доступ до персональних даних Багдасарова. Завдяки цьому вдалося з’ясувати, що на його дітей Анну та Аркадія оформлені офшори на Кіпрі, а також вони залучені до схем "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який очолює Семен Багдасаров. Цей Центр працює як організація з відмивання коштів – прокладка, через яку Багдасаров та його родина отримують мільйони рублів щомісяця.
Сам Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу. У цій схемі працюють кілька підставних юридичних осіб.
"Як випливає з приватного листування та інших матеріалів дампу, роль блазня на пропагандистських шоу є лише верхівкою айсбергу і слугує радше прикриттям основної діяльності Багдасарова, яка заслуговує на прискіпливу увагу", - йдеться в публікації InformNapalm.