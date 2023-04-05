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Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова. ВIДЕО+ДОКУМЕНТИ

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Українські хактивісти команди "Кібер Спротив" отримали доступ до електронної пошти колишнього депутата Держдуми РФ, директора російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", пропагандиста Семена Багдасарова.

Отримані дані вони передали спільноті InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хакери мають доступ до понад 7 Гб листувань Багдасарова, що містять копії його документів, фінансові довідки, документи про махінації з продажу державної землі РФ та матеріали російських економічних проєктів в Ірані, Іраку, країнах Африки (Уганда, ДР Конго), ОАЕ.

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З документів випливає, що Багадасаров є посередником між юридичними особами Росії та Ірану. Зокрема, він вів з іранцями листування про обслуговування газових турбін та компресорів для російських ТЕЦ, а також купівлю запчастин, які стали недоступними через санкції. Також вирішував питання щодо будівництва на території Ірану газового хабу.

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Послугами Багдасарова як посередника користуються і російські юридичні компанії, які хочуть вийти на іранський ринок. І іранські компанії, зацікавлені у співпраці з РФ.

Частина документів з листування Багдасарова стосується Іраку. Там його цікавлять політики, які можуть організувати зустрічі з керівництвом держави.

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Дочка Багдасарова, Анна, одружена з громадянином Іраку. Вони мають спільну дитину, що народилась в ОАЕ, де у Багдасарова є фірми-прокладки.

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В Африці контакти Багдасарова шукають інвесторів для видобутку олова, танталу та вольфраму в Уганді та ДР Конго, перепродажу в Уганді золота. А також для побудови нафтосховища та торгівлі паливом в Уганді.

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Українці хактивісти отримали доступ до персональних даних Багдасарова. Завдяки цьому вдалося з’ясувати, що на його дітей Анну та Аркадія оформлені офшори на Кіпрі, а також вони залучені до схем "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії", який очолює Семен Багдасаров. Цей Центр працює як організація з відмивання коштів – прокладка, через яку Багдасаров та його родина отримують мільйони рублів щомісяця.

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Сам Багдасаров залучений до схем викупу російської землі з державної власності для її подальшого перепродажу. У цій схемі працюють кілька підставних юридичних осіб.

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"Як випливає з приватного листування та інших матеріалів дампу, роль блазня на пропагандистських шоу є лише верхівкою айсбергу і слугує радше прикриттям основної діяльності Багдасарова, яка заслуговує на прискіпливу увагу", - йдеться в публікації InformNapalm.

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Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 14
Українські хакери зламали пошту ексдепутата Держдуми РФ Багдасарова 15

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Дивлюсь як армяне добре влаштувались у раши , бо кацапи - тупі 🤣🤣🤣
    багдасаров , лавров, симонян , новинский - рупори руцького миру
  • Bob Fayn
    Бракує...нікрологу
  • Деніс Войцеховський
    Виходить, що русня активно викачує цінні руди з надр контрольованих "вагнєром" африканських країн.
    Цікаво, Захід так і буде дивитись, як йому поступово відводять роль "інтелектувального гастарбайтера", де він буде постачати всі необхідні товари русні в обмін на право отримати ресурси для їх виробництва?
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