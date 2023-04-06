Вночі в Мелітополі зафіксували декілька потужних вибухів, окупанти повідомили про влучну роботу ППО, - Федоров. ВIДЕО
4 4025
Вночі 6 квітня у Мелітополі пролунало декілька потужних вибухів.
Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів", - написав він.
Також читайте: Співпрацювати з ворогом погодились 700 мешканців Мелітопольського району, - мер Федоров
Пізніше Федоров повідомив, що гучно вночі було у всіх районах міста, особливо в районі Авіамістечка.
"За попередніми даними, вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому швидкі", - додав міський голова.