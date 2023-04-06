Вночі в Мелітополі зафіксували декілька потужних вибухів, окупанти повідомили про влучну роботу ППО, - Федоров. ВIДЕО

Вночі 6 квітня у Мелітополі пролунало декілька потужних вибухів.

Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів", - написав він.

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Пізніше Федоров повідомив, що гучно вночі було у всіх районах міста, особливо в районі Авіамістечка.

"За попередніми даними, вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому. Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО". А самі відправили в сторону аеродрому швидкі", - додав міський голова.