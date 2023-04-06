Митрополит Павло володіє двома будинками, автомобілями та сільськогосподарським підприємством, - Bihus. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.
У селі Вороньків колишньому наміснику Києво-Печерської лаври належить двоповерховий будинок. Саме в ньому Паша Мерседес і проведе свій домашній арешт. Його площа становить 580 квадратних метрів, а побудований він на ділянці площею 40 соток. на ділянці також розташований гостьовий будинок, площею 170 квадратів.
У 2016 році маєток виставляли на продаж. Тоді його оцінили у 1 300 000 доларів. Мовилося, що будинок мебльований роботами італійських та англійських майстрів. Але охочих придбати тоді не знайшлося.
Також у власності Павла (Петра Лебедя) є й особняк у Печерському районі столиці. Площа – 546 квадратних метрів. Окрім спальні-вітальні, там є своя турецька лазня, сауна, басейн та навіть ліфт.
Аби добиратися до своїх домоволодінь колишній намісник Києво-Печерської лаври зібрав непоганий автопарк. До слова, коментуючи свою автівку за мільйон, митрополит допитувався: "а що, священник має йти пішки?".
Також журналісти з'ясували, що митрополит Павло може бути справжнім власником агрофірми "МПЛ Агро". Яка за документами належить Олександру Матвієнку та має у користуванні понад 500 земельних ділянок на території Київської та Чернігівської областей.