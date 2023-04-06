Окупант збив український дрон-камікадзе, але той вибухнув у його руках під час огляду. ВIДЕО
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Російський окупант зі стрілецької зброї збив український дрон-камікадзе, який наближався до його позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, утім, успішними дії російського військового назвати не можна, адже дрон вибухнув у його руках, коли росіянин вирішив його оглянути. Відеозапис цього моменту зафіксував інший український БПЛА.
"Російський військовий збив український FPV-дрон. Вирішив його оглянути. У цей момент дрон здетонував", - пише у коментарі до відео автор публікації.