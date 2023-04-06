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Окупант збив український дрон-камікадзе, але той вибухнув у його руках під час огляду. ВIДЕО

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Російський окупант зі стрілецької зброї збив український дрон-камікадзе, який наближався до його позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, утім, успішними дії російського військового назвати не можна, адже дрон вибухнув у його руках, коли росіянин вирішив його оглянути. Відеозапис цього моменту зафіксував інший український БПЛА.

"Російський військовий збив український FPV-дрон. Вирішив його оглянути. У цей момент дрон здетонував", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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Топ коментарі

  • Vadim Zertin
    Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
  • Garry Grant
    Аж памперсы полетели)
  • Véra Batsekalo
    умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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