На кордоні з Білоруссю українці поставити проєктор: показують наслідки обстрілів. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєктор встановлено в Житомирській області.
На ньому показують фрагменти з виступів Лукашенка, в яких він говорить про підтримку Росії, наслідки російських обстрілів українських міст та звірств російських окупантів в Бучі.
Окремо в ролику наголошується, що російська техніка та війська входили на територію України з їхньої країни, і "цим Росія назавжди забруднила кров'ю народ Білорусі".
Також демонструють уривок зі звернення Володимира Зеленського до білорусів, в якому він закликає їх не брати участь у війні.
Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Раніше відомство скаржилося, що українці "провокують" білоруських прикордонників - наприклад, співаючи гімн України чи вивішуючи біло-червоно-білі прапори.