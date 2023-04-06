Артилеристи 45-ї бригади знищують новітню російську НРЛС "Репейник". ВIДЕО

Артилеристи 45-ї бригади влучним пострілом знищили новітню російську НРЛС "Репейник", яка розроблена у 2021 році, а передана на озброєння армії РФ у 2022-му.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення "Репейника" бійці опублікували у соцмережах.

"Артилеристи 45-ї бригади допомагають знищити лютого ворога дронів - НРЛС "Репейник". Вартість даного комплексу близько 10 млн. рублів. Це нова розробка москалів. НРЛС "Репейник" призначена для виявлення та супровід надмалих об'єктів на відстані до 10 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год", - пишуть воїни в коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує російський контрбатарейний радар 1L271 "Аистенок". ВIДЕО