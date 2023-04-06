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Артилеристи 45-ї бригади знищують новітню російську НРЛС "Репейник". ВIДЕО

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Артилеристи 45-ї бригади влучним пострілом знищили новітню російську НРЛС "Репейник", яка розроблена у 2021 році, а передана на озброєння армії РФ у 2022-му.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення "Репейника" бійці опублікували у соцмережах.

"Артилеристи 45-ї бригади допомагають знищити лютого ворога дронів - НРЛС "Репейник". Вартість даного комплексу близько 10 млн. рублів. Це нова розробка москалів. НРЛС "Репейник" призначена для виявлення та супровід надмалих об'єктів на відстані до 10 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год", - пишуть воїни в коментарі до відео. 

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Топ коментарі

  • Victor Frey a502d342
    чому в нас відсутня така херня для відслідковування дронів??? то щось мудре там?
    хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Зе влада будувала дороги для загарбників у т. ч. через чорнобильську зону.
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Блд! Скільки москалі всякого такого "добра" наробили!.. Видно, що вони до війни готувались, на відміну від зрадників у ЗЕвлади.
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