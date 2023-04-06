Росіяни почали розчистку для будівництва укріплень поблизу "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі поблизу "Азовсталі" російські загарбники почали розчистку для будівництва укріплень.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Центральні прохідні Азовсталі з Пост-моста. Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до вертолітного майданчика", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби.

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