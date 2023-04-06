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Окупанти заселяють Маріуполь росіянами, етнічний склад яких дивує: вони майже не говорять російською, - Андрющенко. ВIДЕО

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Кількість громадян Російської Федерації у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зростає щодня.

Про це повідомив 6 квітня у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість громадян російської федерації зростає щодня. Кількість маріупольців - українців меншає щодня (навіть не через паспортизацію). Якщо за часів сталінізму в Маріуполь засіляли мешканців центральної полоси росії, то тепер етнічний склад дивує. Найбльше тим, що вони майж не говорять російською. Та їх вже понад 40 тисяч на 80 тисяч маріупольців", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Це добре. Фільтрувати буде легше.
  • Назар Шевченко
    Мерзнні кацапомонгольські недолюдки!
  • 5 копійок
    Юрій Бутусов написав текст. Короткий, різкий, злий, але чесний.

    "Я кілька разів у 2019-му особисто казав президенту Зеленському, що існує тільки військово-дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі, і казав це голові офісу президента Єрмаку, писав та казав про це десятки разів за роки перед вторгненням. З аргументами, фактами. Але Слуги народу обрали інший шлях - таємні домовленості з Путіним в Омані, здача інтересів України, призначення відкритих російських агентів на найвищі посади в СБУ та комітеті по розвідці, навмисний розвал оборони, відмова від закупівлі ***********. За чотири роки Зеленський нарешті визнав очевидні речі. Путін пошив його у дурні, і ціна домовленостей Зеленського з Путіним, ціна торгівлі електрикою з Росією, вугіллям, бітумом, пальним - життя десятків тисяч українців, мільйони біженців, і за все це відповідають Зеленський та його поплічники Єрмак, і за свою брехню і зраду їм доведеться виправдовуватись на суді. Тепер у президента нові тексти, нові костюми, нова акторська гра. Але загибель наших людей Зеленському не пробачать. Путін вбивця, його руки у крові українців, а Зеленський - брехун, у нього у крові його язик."
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