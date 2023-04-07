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"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обговорює вбивство українських журналістів як відповідь на ліквідацію Татарського. ВIДЕО

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Російські пропаганда в ефірі обговорювала "помсту" за ліквідацію Владлена Татарського (Максима Фоміна).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікував Telegram-канал "Правда Геращенко".

Так, в ефірі телеканалу "Звезда" (підконтрольний Міноборони РФ) пропагандисти обговорювали ліквідацію Владлена Татарського.

Пропагандист Владислав Шуригін обурювався, чому після ліквідації Татарського "в Києві стоїть будівля ГУР і будівля СБУ". Він ставив питання, чому не було оголошено "полювання на всіх цих мерзотників".

Співведучий програми Микола Матвєєв заявив, що його знайомі запропонували як помсту розправитися з українським журналістом Дмитром Гордоном.

"Сьогодні товариш запитав: "Чому за Владлена немає ось такої прямої, дзеркальної помсти? 10 Гордонів, умовно". Я пояснюю: "Тому що 10 Гордонів висітимуть на всіх шпальтах (західних ЗМІ. - Ред.)", - заявив він.

За його словами, такі кроки "нічого не змінять", натомість Росію звинувачуватимуть в "індивідуальному терорі".

Також читайте: Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Ну, за одного Гондона я не против. Но непременно что бы он был в форме НКВД (как он любит) и с пирамидкой под фуражкой.
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    скиньте їм список *журналістів* с Zik, Наш, NewsOne, 112. хай хоч всіх повбивають навіть дякую скажемо
  • krot_lub
    Мосейчук з суповим набором можна теж пришльопнути
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