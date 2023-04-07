"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обговорює вбивство українських журналістів як відповідь на ліквідацію Татарського. ВIДЕО

Російські пропаганда в ефірі обговорювала "помсту" за ліквідацію Владлена Татарського (Максима Фоміна).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікував Telegram-канал "Правда Геращенко".

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Так, в ефірі телеканалу "Звезда" (підконтрольний Міноборони РФ) пропагандисти обговорювали ліквідацію Владлена Татарського.

Пропагандист Владислав Шуригін обурювався, чому після ліквідації Татарського "в Києві стоїть будівля ГУР і будівля СБУ". Він ставив питання, чому не було оголошено "полювання на всіх цих мерзотників".

Співведучий програми Микола Матвєєв заявив, що його знайомі запропонували як помсту розправитися з українським журналістом Дмитром Гордоном.

"Сьогодні товариш запитав: "Чому за Владлена немає ось такої прямої, дзеркальної помсти? 10 Гордонів, умовно". Я пояснюю: "Тому що 10 Гордонів висітимуть на всіх шпальтах (західних ЗМІ. - Ред.)", - заявив він.

За його словами, такі кроки "нічого не змінять", натомість Росію звинувачуватимуть в "індивідуальному терорі".

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