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Пригожин рекламує ПВК "Вагнер", використовуючи гори трупів "вагнерівців". ВIДЕО

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин використовує гори трупів "вагнерівців", щоб рекламувати себе перед Путіним і посилювати свої позиції у боротьбі за ресурси у Кремлі.

Про це заявив у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи черговий піар-ролик власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Перший у світі випадок, коли військове з'єднання рекламують не завдяки перемогам та живим бійцям, а завдяки демонстрації своїх трупів та величезної кількості жертв. Власник "Вагнера" Євген Пригожин піарить себе перед Путіним у стилі генералів радянського типу - дивіться, скільки трупів під моїм командуванням, я зазнаю найбільших втрат означає, я воюю більше за всіх, а значить я більш за інших ефективний і мені потрібні нові люди і мені потрібно ще більше грошей та зброї. Пригожин використовує гори трупів "вагнерівців", щоб рекламувати себе перед Путіним і посилювати свої позиції у боротьбі за ресурси у Кремлі з угрупованням Шойгу-Герасимова", - зазначив журналіст.

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Топ коментарі

  • Толик Инкогнито 66d6708f
    Знову ябана телега
  • Злющий Атас
    Я не розумію, Цензор працює на "тєлєгу"?
  • Leon e9048d82
    Hellis

    @13Hellis_13

    ·

    35 хв

    Все, що вам треба знати про ціфрову безпеку та трансформацію України, яку формує влада.

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