РНБО та уряд готують новий санкційний список, – Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 408 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка. Основна увага – боям за Авдіївку і Бахмут, за Луганщину, за кожен із тих напрямків, де ворог намагається зламати оборону всієї України. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які протистоять цьому. Які здобувають Україні стійкість – усій державі – саме там, у боях у найгарячіших точках передової. На Ставці доповідали командувачі напрямків, головком, розвідка. Окремо – підготовка нових бригад, постачання боєприпасів і зброї у війська.

Друге – апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані.

Третє – провів тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту нашої енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних, про енергозабезпечення наших людей і українського бізнесу.

Четверте – в офіційне життя нашої держави додаємо нову традицію поваги. Сотні тисяч мусульман України та мусульманська спільнота світу – різні держави, різні народи – у період священного Рамадану дотримуються суворого посту. Коли сідає сонце, відбувається іфтар – вечеря. В Україні це шанується всюди, і навіть на передовій, навіть в умовах боїв. Кримськотатарський народ шанує Рамадан... Повага завжди має бути обопільною, тож від цього року щорічно в Україні за участі Глави держави буде проводитися такий спеціальний захід поваги.

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І пʼяте – підписав сьогодні кілька указів про відзначення державними нагородами наших воїнів: 771 бійця. Загалом за час повномасштабної війни більше ніж 43,5 тисяч наших захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Дякую всім, хто боронить державу! І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Благовіщення! Молимося за перемогу наших воїнів і порятунок усіх наших людей від зла окупації!", - сказав Зеленський.