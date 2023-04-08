Проєкт "Збройовий лобіст": Територіальна оборона не на часі? ВIДЕО

На момент повномасштабного вторгнення територіальна оборона в Україні існувала формально. Було залучено мало людей, бракувало техніки, зброї і засобів зв’язку.

Про це йдеться у сюжеті програми "Збройовий лобіст", інформує Цензор.НЕТ.

"У колоні рашистів, яка перла на Київ були підрозділи Росгвардії зі щитами та гумовими кийками. Вони розраховували на те, що все готово для зустрічі "дорогих" гостей. Але щось пішло не так...На щастя, паралельно з ТРО існувала ще низка громадських організацій, заснованих цивільними та ветеранами АТО. Вони готувалися до неминучого розвитку подій", - зазначає автор програми.

Він детально зупиняється на тому, як готували територіальну оборону до великого вторгнення, яких помилок при цьому припустилася влада.

Також зазначається, що у світі існує декілька моделей територіальної оборони. Її головний принцип - належним чином за рахунок держави озброєні, навчені, одягнуті та злагоджені люди, які добре знають територію, на якій живуть.

Більш детально дивіться у сюжеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт щодо спецпроцедури визнання учасниками бойових дій тероборонівців, які загинули на початку вторгнення