Українська артилерія доводить свою ефективність, - Сирський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українська артилерія доводить свою ефективність та опублікував кадри артилеристів ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Сириський підкреслив: "Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою. 27-ма, 43-тя та 107-ма, реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність. Вони надають потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій. Пишаюсь нашою артилерією!"

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