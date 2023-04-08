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Цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Цінності, за які ми всі боремося тут, в Україні, вони близькі кожному народу, незалежно від того, чи далеко географічно вони від нашого народу. Усі цінують безпеку й захист від терору.

Немає такого народу, який би ставився схвально до того, що принесла російська окупація: до російських концтаборів, депортації наших дітей, до зґвалтування жінок, спалення міст...

Чим більше світ знатиме про російську агресію, тим швидше агресор програє, і спокій повернеться. Повернеться не лише до України – повернеться всім у світі.

Слава всім, хто бʼється заради України! Дякую всім нашим партнерам за потужну допомогу! Слава Україні!"

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Топ коментарі

  • stavr
    чому корупціонер рєзніков досі займає посаду міністра оборони???
    очевидно що "цінності" для зе-ботви - яйця по 17 гривень
    "гірше за московські воші можуть бути українські гниди"- Симон Петлюра
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цінності за які бореться український народ нажаль відрізняються від цінностей багатьох тих хто при владі...
  • Alexander Savely
    це вiн про зрадникiв на найвищих посадах, яких сам же цей "борцун" i призначив..
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