"Уничтожили роту и бригаду": окупант скаржиться на великі втрати РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на війні проти України.

Про це йдеться у перехопленні розмови російських окупантів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Російський окупант у розмові з іншим окупантом розповідає, що росіяни отримують по зубах від українських військових. На тлі таких новин він вже готується втікати з фронту у квітні, якщо там "все буде погано".

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При цьому окупант скаржиться, що солдати РФ не можуть прорвати оборону українських захисників, незважаючи на постійні авіаудари та обстріли "Градами". Водночас, Росія, за його словами, набирає штурмові загони. Їх хочуть сформувати з допомогою добровольців.

"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек - ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - додав він.