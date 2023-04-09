Рятувальники дістають з-під завалів жінку у Запоріжжі. ВIДЕО

Глава ДСНС Сергій Крук опублікував відео порятунку жінки на місці ракетного удару військ РФ по приватному будинку у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Чергова терористична атака на житлові будинки українців. Відео порятунку жінки, чий дім і родину зруйнувала російська ракета", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. Зруйновано один будинок, ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна і покрівлі. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено.

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