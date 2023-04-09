За п’ять місяців роботи ЗРК NASAMS збито понад 100 російських ракет та дронів. ВIДЕО

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS захищають українське небо з листопада 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Україні передали західні партнери, за п'ять місяців бойової роботи збили понад 100 російських ракет і дронів",- повідомили у Повітряних Силах.

Перший NASAMS почали використовувати для захисту повітряного простору України в листопаді 2022 року. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, бригада, на озброєнні якої стоять NASAMS, у перспективі взагалі відмовиться від старої техніки та перейде винятково на західні ЗРК.

"На перспективу я бачу, що ми відмовимося у цій бригаді від використання зенітно-ракетних комплексів старого парку. Думаю, найближчим часом зенітно-ракетна бригада буде озброєна всіма новітніми комплексами, які будуть в Україні", – розказав він.