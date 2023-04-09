Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, - нардеп Лерос про призначення зрадників у СБУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, призначивши агентів ФСБ на ключові посади в СБУ.

Про це повідомив у своєму ютуб-каналі нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп детально зупиняється на тому, що ДБР днями опублікувало перехоплені аудіозаписи розмови ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Вони обговорювали, наскільки важливо призначити на потрібні пости у СБУ своїх людей.

За його словами, Зеленський особисто привів до влади агентів ФСБ.

Далі, як зазначає Лерос, тодішній голова СБУ Іван Баканов слідує планам ФСБ і змінює структуру СБУ під Наумова. Своєю чергою, агент ФСБ Наумов розставив своїх людей на ключові посади в СБУ. Нардеп також запевняє, що ці люди і досі працюють у СБУ.

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