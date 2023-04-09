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Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, - нардеп Лерос про призначення зрадників у СБУ. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський зі своєю командою здійснив державну зраду, призначивши агентів ФСБ на ключові посади в СБУ.

Про це повідомив у своєму ютуб-каналі нардеп Гео Лерос, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп детально зупиняється на тому, що ДБР днями опублікувало перехоплені аудіозаписи розмови ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Вони обговорювали, наскільки важливо призначити на потрібні пости у СБУ своїх людей.

За його словами, Зеленський особисто привів до влади агентів ФСБ.

Далі, як зазначає Лерос, тодішній голова СБУ Іван Баканов слідує планам ФСБ і змінює структуру СБУ під Наумова. Своєю чергою, агент ФСБ Наумов розставив своїх людей на ключові посади в СБУ. Нардеп також запевняє, що ці люди і досі працюють у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформацію про агентів ФСБ на чолі з Наумовим я публікував у 2020 році. На мене відкрили кримінальні справи, - Лерос. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    " Те про що ми говорили з 2019 р. отримало офіційне підтвердження.

    Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського.

    Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак, Татаров, Кубраков, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданов, Горілашвілі, Шурма, Таран, Деркач?

    Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси, аеророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги? Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва? Тепер ясно, чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото?

    В когось що залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу Шведа разстрілювали по Киеву?

    Ви розумієте, що ви наробили в 2019?
  • Андрей Ивашкевич
    Це все соус до блюда під назвою розмінований Чонгар.
  • Alexander Savely
    а розумнi люди ще до виборiв казали, шо так буде. але "нарiд" вирiшив поеазати свою "мудрiсть"..

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