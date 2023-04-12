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Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+

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Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звірячого убивства українського бійця російські воєнні злочинці опублікували у соцмережах з підписом "Вы удивитесь сколько таких видео будет постепенно всплывать".

На службі в російській ДШРГ "Русич" перебуває чимало воєнних злочинців, які неодноразово вбивали полонених. Очолює цей підрозділ російський неонацист, терорист Олексій Мільчаков. 

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Топ коментарі

  • аспм мпри
    І де цього разу всі ці амнесті, ООН й інша *******? Як завжди нікчеми язики в дупи позасовували, а як ми, полоненому кацапу шмарклю не тою хустинкою підтерли, зразу виють
  • Володимир Затилюк
    В ад тварюк, і рідню цих звірів туди до сьомого коліна!🤬 Воїну Царство Небесне і вічний спокій! Світла пам'ять Герою!
  • Яр Холодний
    Хтось тепер скаже що "русичів" у полон братимуть і на обмін пропонуватимуть?
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