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Зеленський про обезголовлення українського воїна окупантами: Росія, якою вона є. Істоти, для яких немає людей. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський прокоментував оприлюднене відео, на якому російські загарбники відрізають голову українському захиснику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя.

Це не випадковість, це не епізод, так було раніше. Так було в Бучі, тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати, гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти. Головна мета - Україні міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу.

Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - зазначив глава держави.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Також читайте: В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    воно не порозумнішало і ніколи не порозумнішає - воно генетичний дибіл, помилка єволюції, може тільки вдавати, грати розумного !!!
  • vuiko dobrui
    гов вофка !!! тих у 2019 і аж до 24.02.2022 року говорир що "кацапи також люди", "какая разніца... ", "встретімся гтето посредіне" ...












  • Al Serh 4b93d639
    Так тиж недалекоглядний сам ігнорував власні повістки з військомату, а потім з Ермаком відводив війська!
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