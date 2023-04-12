Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни полонили групу російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.
Покажите им видео с казнью украинских военных и скажите что их ждет та же участь. Пусть ожидают приезда операторов.
с головами ?
Ожидание смерти хуже самой смерти - пусть ждут.