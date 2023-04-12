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Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО

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Українські воїни полонили групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Покажите им видео с казнью украинских военных и скажите что их ждет та же участь. Пусть ожидают приезда операторов.
  • Oleg Mamont
    с головами ?
  • Виктор Дийнега
    Ожидание смерти хуже самой смерти - пусть ждут.
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