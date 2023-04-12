Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому можна нарахувати сім полонених, українські воїни опублікували у соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову: "Сколько такого видео будет еще всплывать". ВIДЕО 21+