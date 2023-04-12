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Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію.

Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.

Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з делегацією Конгресу США від Республіканської парті продовження безпекової підтримки України

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Топ коментарі

  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    А єрмак відразу передає зміст розмови рашистам чи після зустрічі?
  • Neftekachka Beznadega
    К этой футболке нужен комплект.
    1. вор резников, пересчитывая деньги за яйца, заявляет "ударных группировок не наблюдаю".
    2. абдристович с гранатометом, ищет танк.
  • Alex Sav 8157c114
    щоб його розірвали від тих шашликів .. і скумбрію
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