Обговорили подальші кроки допомоги Україні, - Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Сенату Конгресу США у складі Джозефа Манчіна, Лізи Мурковскі та Марка Келлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Поінформував про ситуацію на передовій та поділився оцінками щодо перспектив її розвитку. Детально обговорили подальші напрями американської допомоги та роль Конгресу в цьому процесі. Ми боремося за спільні цінності – свободу і демократію.

Наша перемога буде визначальною для розвитку ситуації в Європі та в усьому світі. Продовження такої комплексної підтримки – оборонної і фінансової – є запорукою нашої перемоги над агресором.

Дякую за візит в Україну. Це є важливим сигналом підтримки нашої держави та всього українського народу".

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