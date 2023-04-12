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Жодної руїни в Україні – не буде, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із вечірнім відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Жодної руїни в Україні – не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Дякую партнерам, які нас підтримують. Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою! Дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую кожному і кожній, хто захищає наших людей і береже українське життя! Слава Україні!"

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    це вже давно більше нагадує вечірній стендап, де теми для стендапу безмежні, коли ти на такій посаді
  • Перехватчик
    Rozenko Pavlo

    @RozenkoPavlo

    ·

    10 ч

    Стадіон, так стадіон пам'ятаєте? Дебати Порошенка із Зеленським!
    А пам'ятаєте, хто на «розігріві» тоді у фан-секторі Зеленського виступав?
    Нагадаю вам цих «славних пацанів»!!

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