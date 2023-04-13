Вибухівку для підриву пропагандиста Татарського передав українець Денисов, - ФСБ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ФСБ РФ твердить, що вибухівку, якою підірвали пропагандиста Максима Фоміна (Владлена Татарського), виконавиці передав українець Юрій Денисов. Після підриву він виїхав з Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Організаторами теракту в Петербурзі, в результаті якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, в тому числі російські опозиціонери, які переховуються за кордоном", - заявили у ФСБ.

Російська спецслужба вважає, що вибухівку виконавиці Дар’ї Треповій передав українець Юрій Денисов, який після цього поїхав з Росії.

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"Встановлено, що вбивство Фоміна разом із Треповою готував член української диверсійно-терористичної групи громадянин України Денисов Юрій, 1987 р.н., який за допомогою сервісу "експрес-доставки" через посередника здійснив передачу їй у Москві вибухового пристрою, закамуфльованого під гіпсовий бюст воєнкора", - цитують росЗМІ заяву ФСБ.

Російські спецслужбовці вважають, що Денисов під час вибуху перебував на території РФ, але потім поїхав.

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"Денисов за завданням українських спецслужб у лютому 2023 року прибув з Києва через територію Латвії до столичного регіону, де збирав відомості про спосіб життя та місця відвідування М. Фоміна. З цією метою він придбав автомобіль і винайняв квартиру поряд з місцем його проживання. Після скоєння теракту 3 квітня Ю. Денисов вилетів із Росії транзитом через Вірменію до Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Журналіст Денис Казанський звернув увагу на те, що Юрій Денисов, якого ФСБ звинувачує в організації підриву, - уродженець Донецької області.

"Якщо припустити, що це так, то виходить красива історія - мешканець Донбасу мститься покидькам, які сплюндрували його малу батьківщину. За Маріуполь, Волноваху, Бахмут, Соледар. Можна буде хороше кіно зняти", - пише він.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд відправив її під арешт. Відповідальність за смерть Татарського взяли на себе російські партизани.







