"Разбили всем лица": Російські військові скаржаться на командування, яке посадило їх до ями на 3 доби за вживання алкоголю. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Чоловіки демонструють на кадрах розбиті обличчя. Зазначається, що на відео військові із розвідроти 99 полку, які беруть участь у війні в Україні.
"Сьогодні сталося непорозуміння, і нас посадили до ями. Таке відбувається у 99 полку. І командир полку Пойдо (нерозбірливо) усе це вітає. Нас триматимуть три дні. Ситуація в чому: мої товариші по службі дозволили собі трошки випити пива, їх здали, приїхала військова поліція і нас посадили в яму. У ямі такі умови: ми в багнюці, під дощем, ми всі мокрі. Моїм товаришам по службі розбили обличчя. ... Допомоги прошу, військову прокуратуру прошу притягнути до відповідальності командира ось за такі ями", - каже на відео солдат, який представився Павлом Горєловим.
На відео чоловіки сидять у багнюці і стверджують, що всі три дні їх не годуватимуть.