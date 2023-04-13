Новини Відео • Війна

"Разбили всем лица": Російські військові скаржаться на командування, яке посадило їх до ями на 3 доби за вживання алкоголю. ВIДЕО

11 64243
Російські солдати скаржаться на командування, яке їх посадило в яму за вживання алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Чоловіки демонструють на кадрах розбиті обличчя. Зазначається, що на відео військові із розвідроти 99 полку, які беруть участь у війні в Україні.

"Сьогодні сталося непорозуміння, і нас посадили до ями. Таке відбувається у 99 полку. І командир полку Пойдо (нерозбірливо) усе це вітає. Нас триматимуть три дні. Ситуація в чому: мої товариші по службі дозволили собі трошки випити пива, їх здали, приїхала військова поліція і нас посадили в яму. У ямі такі умови: ми в багнюці, під дощем, ми всі мокрі. Моїм товаришам по службі розбили обличчя. ... Допомоги прошу, військову прокуратуру прошу притягнути до відповідальності командира ось за такі ями", - каже на відео солдат, який представився Павлом Горєловим.

На відео чоловіки сидять у багнюці і стверджують, що всі три дні їх не годуватимуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили сімох окупантів. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Нам поспівчувать? Та вони мучаться не від грязюки - вони в ній все життя живуть Їм просто похмелиться не дають Бо судячи з розпухлої морд - вони пили далеко не пиво... І не один день ... Оце дійсно - "ЗНУЩАННЯ"!!!
  • AbOriginal_UA
    Слабак какой-то этот их командир, нерешительный!
    Убить их нах, головы отрезать и на тумбочку выставить!
    А яма и по хлебалу, то для них дело привычное....
  • Центр 820
    Вся їх недоармія, а точніше гопота в камуфляжі, повинна сидіти в таких ямах!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини