"Разбили всем лица": Російські військові скаржаться на командування, яке посадило їх до ями на 3 доби за вживання алкоголю. ВIДЕО

Російські солдати скаржаться на командування, яке їх посадило в яму за вживання алкоголю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

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Чоловіки демонструють на кадрах розбиті обличчя. Зазначається, що на відео військові із розвідроти 99 полку, які беруть участь у війні в Україні.

"Сьогодні сталося непорозуміння, і нас посадили до ями. Таке відбувається у 99 полку. І командир полку Пойдо (нерозбірливо) усе це вітає. Нас триматимуть три дні. Ситуація в чому: мої товариші по службі дозволили собі трошки випити пива, їх здали, приїхала військова поліція і нас посадили в яму. У ямі такі умови: ми в багнюці, під дощем, ми всі мокрі. Моїм товаришам по службі розбили обличчя. ... Допомоги прошу, військову прокуратуру прошу притягнути до відповідальності командира ось за такі ями", - каже на відео солдат, який представився Павлом Горєловим.

На відео чоловіки сидять у багнюці і стверджують, що всі три дні їх не годуватимуть.

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