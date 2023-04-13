Українська розвідка вже "приблизно знає", хто стратив військового, - Лубінець. ВIДЕО

В розвідці України вже "приблизно знають", хто та де міг відрізати голову українському військовополоненому.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі програми "Свобода.Ранок", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", - сказав Лубінець.

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На уточневальне запитання про те, чи йдеться про терористів із ПВК "Вагнер", Лубінець не відповів.

"Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно", - сказав він.

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Офіційно ГУР не озвучувала даних, про які заявив омбудсман. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.

Нагадаємо, 11 квітня в соцмережах було поширене відео, ймовірно, зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.