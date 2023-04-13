Із села Максимільянівка на Донеччині евакуювали останню дитину, - Нацполіція. ВIДЕО
1 9945
За один день "Білі янголи" вивезли з Красногорівки п’ятьох дітлахів, а із села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика.
Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.
"Будинок сім'ї пошкоджений обстрілами, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі, а всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став "Білий янгол" Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим", - йдеться в повідомлення.
Зазначається, що тепер хлопчик разом з батьками та двома бабусями житиме у безпечному місці.