Із села Максимільянівка на Донеччині евакуювали останню дитину, - Нацполіція. ВIДЕО

За один день "Білі янголи" вивезли з Красногорівки п’ятьох дітлахів, а із села Максимільянівка – останнього 12-річного хлопчика.

Про це у Telegram повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

"Будинок сім'ї пошкоджений обстрілами, тому сім’я з осені минулого року жила в підвалі, а всі друзі та однокласники хлопчика вже виїхали з села. Другом для Івана став "Білий янгол" Василь Піпа, на якого хлопчик хоче бути схожим", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що тепер хлопчик разом з батьками та двома бабусями житиме у безпечному місці.



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