Окупанти обстріляли парк у Херсоні, загинув цивільний, - ОВА. ВIДЕО
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Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Загинув мирний херсонець
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік.
Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.
На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.