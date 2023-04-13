Захисники 95-ї бригади просять допомоги з придбанням двох автівок для виконання бойових завдань. ВIДЕО

Воїнам 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, які захищають Україну від російських загарбників, потрібні два автомобілі для кращого виконання бойових завдань - один пікап та один позашляховик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив засновник Волонтерського центру UA.HELP Юрій Левченко.

"Десантники 95-ої окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на найгарячіших напрямках вгризаються в землю, ведуть запеклі бої, мужньо та героїчно нищать ворога та його бойову техніку. На жаль, несуть втрати, але тримаються й утримують такі важливі рубежі нашої оборони.

До нашого Волонтерський центр Ua.Help звернулись бійці одного з підрозділів 95-ої бригади, який бере участь в бойових діях на Донеччині, з проханням забезпечити їх двома автомобілями. Враховуючи постійні втрати настільки важливої для передової автомобільної техніки, захисникам для кращого виконання бойових завдань потрібен один пікап та один звичайний позашляховик.

Найменше чим ми можемо віддячити цим мужнім хлопцям - це разом зібрати на ці машини, які не лише критично потрібні для роботи, але й часто рятують життя бійців. До речі, на відео ви можете побачити декілька епізодів з боїв в яких був підрозділ, який до нас звернувся.

Наш Волонтерський центр UA.HELP, з допомогою небайдужих українців, вже неодноразово забезпечував бійців різних підрозділів автомобільною технікою, тому як завжди звертаємось до вас з проханням допомогти назбирати на ці важливі машини для бійців 95-ої бригади.

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А кожен, хто пожертвує 2000 грн і більше, отримає шанс виграти використаний гранатомет MATADOR, який був відпрацьований по ворожій бронетехніці при звільненні Лиманом бійцем Віталієм Киркачем-Антоненком - героєм, який загинув на тому ж напрямку. Детальніше про Віталія можна прочитати тут https://bit.ly/3FyDlFz, а половина коштів отриманих від розіграшу його гранатомету піде на допомогу його вагітній дружині Наталці.

Щоб взяти участь у розіграші надсилайте скрін про ваш внесок у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди: https://facebook.com/v.kudovbenko

Дякуємо вам за допомогу! Слава ЗСУ!

P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру, щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити бійців, адже просто технічно неможливо під кожний запит встигати робити окремий збір (а кожний новий підписник ще й класний подарунок отримує - чудовий подарунковий набір з футболкою з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади - такий, як ось тут.

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Наші звіти ви можете знайти на ФБ сторінці нашого Волонтерський центр Ua.Help.

Ось кілька прикладів, як ми вже забезпечували бійців автомобілями: https://www.facebook.com/CenterUAHELP/posts/pfbid02CMfniWxex6Rtt7rfLWV1NfAVHiJTkN5EPtJnHyTCahBMoYfvuUqpwdZhtSGt4WGwl, https://fb.watch/jTPu_9iMeB/, https://fb.watch/jTPxospBJj/.

Окрема "банка" Монобанку для збору на автомобілі десантникам 95-ої:

https://send.monobank.ua/jar/4kvhAC8R3Y?fbclid=IwAR2ZSMY_aTEBx5xSFQC-pAYr-t74K5VIIxVR7i6DRYiJGBrj-aZIPW1TeJM

Інші реквізити нашого Волонтерського центру "UA.HELP":

Приват: 4731219619498052

Моно: 5375414116170464

PayPal: [email protected]

Реквізити юр. особи БО БФ "ЮА.ХЕЛП" тут: https://uahelp.narodovladdia.com/?fbclid=IwAR36CpmO7Sp3PeRqPbojn64hQ5nsJgSQOdB_rl-TwaA0EmDo2pcdGVudfso#donate", - йдеться в повідомленні.

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