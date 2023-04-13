Історичний пуск двох ракет Нептун, які потопили російський крейсер "Москва". ВIДЕО

13 квітня 2022 року о 14.10 розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун ЗСУ здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва".

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Історичне відео найбільшої морської перемоги після Другой світової війни. Рівно один рік тому, 13 квітня 2022-го року, о 14.10, розрахунок протикорабельного ракетного комплексу РК-360 Нептун Збройних сил України здійснив залп двох ракет по флагманському кораблю Чорноморського флоту РФ ракетному крейсеру "Москва". О 14.17 дві ракети вразили крейсер. "Москва" загорілась. Увечері екіпаж крейсера залишив корабель та припинив боротьбу за живучість, під час буксирування крейсера зранку 14 квітня крейсер "Москва", майже 12 тисяч тон масою, з комплексом ракетного озброєнняч, затонув. Блискучий успіх українських воїнів та інженерний подвиг конструкторського бюро "Луч" та його керівника Олега Коростельова", - розповів журналіст.

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