Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 414 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротко про цей день.

Перше: провів військовий кабінет – особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно. І наші дії – будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму – наближаємо перемогу. По максимуму – дух єдності. По максимуму – ефективність. Підготовка – теж по максимуму.

Друге: оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні в Маріїнському палаці, де ми завжди вшановуємо тих, хто найбільше зробив для Української держави, вперше був відзначений День працівників і працівниць нашого ОПК.

Третє, що важливо за сьогодні: євроінтеграція. Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків з наближення до Євросоюзу, законодавчих кроків, реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави – абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства. З нашої сторони – повна готовність", - розповів Зеленський.

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