Новини • Відео • Війна Український дрон-камікадзе знищує бліндаж окупантів. ВIДЕО 01:15 14.04.2023 18 3724 Український дрон-камікадзе влучає прямо у бліндаж окупантів, який було розташовано під знищеним російським БТР-82А. Дивіться на Цензор.НЕТ. Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може втратити перевагу над Росією у війні дронів, - The Guardian безпілотниквійнадрони Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати