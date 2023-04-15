Ігнат про постачання Patriot: "Думаю, вже після Паски". ВIДЕО
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Конкретні терміни постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot назвати поки неможливо.
Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат з гумором сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В ефірі "Говорить великий Львів" дав чітку відповідь, коли ЗРК "Patriot" будуть в Україні!", - написав він у фейсбуці.
Наводимо розшифровку розмови Ігната з ведучим програми.
Ведучий: Коли Patriot з’являться на території України і будуть працювати?
Ігнат: Ну, я думаю, то же буде після Паски.
Ведучий: А до літа чи ще весною?
Ігнат: Ну бачите, ті терміни ніхто зараз вам не скаже. Коли зіб’єм перший рашистський літак - тоді точно дізнаємось.
Нагадаємо, наприкінці березня поточного року 65 українських військових завершили у США навчання системи протиповітряної оборони Patriot і повернулися до Європи.