Ігнат про постачання Patriot: "Думаю, вже після Паски". ВIДЕО

Конкретні терміни постачання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot назвати поки неможливо.

Про це речник Повітряних Сил Юрій Ігнат з гумором сказав в ефірі програми "Говорить великий Львів", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В ефірі "Говорить великий Львів" дав чітку відповідь, коли ЗРК "Patriot" будуть в Україні!", - написав він у фейсбуці.

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Наводимо розшифровку розмови Ігната з ведучим програми.

Ведучий: Коли Patriot з’являться на території України і будуть працювати?

Ігнат: Ну, я думаю, то же буде після Паски.

Ведучий: А до літа чи ще весною?

Ігнат: Ну бачите, ті терміни ніхто зараз вам не скаже. Коли зіб’єм перший рашистський літак - тоді точно дізнаємось.

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Нагадаємо, наприкінці березня поточного року 65 українських військових завершили у США навчання системи протиповітряної оборони Patriot і повернулися до Європи.