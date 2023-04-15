Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому. Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії. Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними – це неминучий процес. Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій. І я дякую всім, хто допомагає нам, Україні! Повернення миру та його стабільність не мають альтернатив".