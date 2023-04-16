Глава УГКЦ Святослав привітав українців із Великоднем: "Нехай Пасхальна радість завітає нині до всіх тих, хто плаче". ВIДЕО

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав привітав усіх вірних і людей доброї волі зі світлим празником Воскресіння Христового.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ, передає Цензор.НЕТ.

"Сердечно вітаю усіх вас із цим великим світлим святом, яке ми називаємо празником усіх празників і торжеством усіх торжеств. У світлі воскреслого Спасителя ми нині починаємо усвідомлювати наші особисті болі, страждання, труднощі", — сказав духовний лідер у відеопривітанні.

Таїнство Христової Пасхи охоплює три кроки: Його страждання, Його смерть на хресті та погребіння і Його славне світле на третій день воскресіння. "Сьогодні ми відчуваємо, — вважає Блаженніший Святослав, — що наш народ у всезростаючих болях цієї війни перебуває на першій сходинці — нас убивають, над нами знущаються, нас розпинають. Щодня ми ховаємо наших загиблих героїв, засіваючи їхніми тілами, наче життєдайним зерном, українську землю, — тим зерном, яке лягає в землю, щоби воскреснути, встати, дати плід усотеро".

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Воскресіння Христове — це не тільки про Нього, це також і про нас. "Сьогодні Його перемога над гріхом і смертю є джерелом нашої надії на те, що ми здобудемо перемогу, бо Він переміг, бо Христос воскрес! Ми залікуємо наші рани, бо бачимо Його прославлені рани, бо Христос воскрес! Ми відбудуємо наші міста й села, які потоптав ворог, бо Христос воскрес!" — наголосив Блаженніший Святослав.

"Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу! Нехай Пасхальна радість завітає нині до всіх тих, хто плаче. Нехай переможний Христос зайде до тих, хто сьогодні перебуває в російських катівнях, на окупованих територіях. Нехай Він своїм світлом завітає туди, де ллється кров наших захисників. Нехай Він витре сльози наших матерів, жінок і дітей — усіх, хто змушений був полишити домівку й опинився далеко від Батьківщини", — побажав духовний лідер українців.