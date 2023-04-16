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Онуфрій привітав українців з Великоднем: Нехай світло Воскресіння Христового осяє наших воїнів, які мужньо стоять на полі брані. ВIДЕО

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Глава УПЦ МП Онуфрій привітав віруючих зі святом Світлого Христового Воскресіння.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, передає Цензор.НЕТ.

"Христос Воскрес! Усіх вас дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом – з празником світлого Христового Воскресіння! Цього року, як і минулий рік, Пасху Христову ми звершуємо під звуки пострілів гармат. Але ніяке горе, ніяка трагедія не може затьмарити радості свята Світлого Христового Воскресіння", — сказав Онуфрій.

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Онуфрій побажав усім, щоб Світло, яке просіяло з Живоносного Гробу змінило кожного з нас, знищило нашу людську злобу, наповнило наші серця любов’ю до Бога і один до одного: "Нехай Світло Воскресіння Христового осяє всю нашу Українську землю і весь наш Український народ, наших воїнів, які сьогодні мужньо стоять на полі брані, захищають нашу землю і народ. Нехай Воскреслий Христос благословить нас миром. Воістину Христос Воскрес!"

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Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Pycкuй чeлoвeк oчeнь нa6oжeн. Пpeжge, чeм зapy6uть соседа тonopoм, oн o6язaтeльнo nepeкpecтuтcя. Ф.M. Дocтoeвcкuй.
  • Женя-Женя
    оу! может нас скоро еще и кирилл поздравит (не будь упомянут к ночи) ?
  • Stepan Nakonechnyi
    Іще велике питання хто для нього є своїми воїнами.
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