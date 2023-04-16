Дейнеко перевірив позиції прикордонників на Бахмутському та Лиманському напрямках. ВIДЕО

Напередодні Великодня голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко побував на Бахмутському та Лиманському напрямках, де точаться найзапекліші бої із захисту нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, разом з керівниками підрозділів голова служби проговорив про найнеобхідніше у забезпеченні бійців, найважливіші потреби та ефективну планову взаємодію з усіма складовими Сил оборони України. Під час спілкування прикордонники розповіли про ситуацію на своїх напрямках та як саме зараз діє ворог. Зокрема відмічалося, що наразі так звані чвк "вагнер" "закінчуються", однак зайшли регулярні російські війська, серед яких і десантні підрозділи.

"Проаналізувавши обстановку, очільник служби відмітив героїзм та успіхи прикордонників, а також вручив державні нагороди й відомчі відзнаки. Також одному з керівників прикордонних підрозділів, який героїчно і самовіданно боронить Бахмут, керівник Держприкордонслужби вручив погони "капітана" та привітав всіх з Великодніми святами", - йдеться у повідомленні.

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"Вітаю Вас та Ваші родини! Добра, здоров’я, Божої благодаті Вам, Вашим близьким. Звичайно, Перемоги нам усім. І щоб наша країна в цьому році залишила цю війну Перемогою, вийшла на міжнародно визнані кордони й надалі розвивалася, подалі від цього неадекватного, ненормального, агресивного сусіда", - зазначив очільник відомства.

"Я вдячний Вам за службу, за справжню любов до України, за те, що Ви тут і бороните нашу державу на передовій лінії оборони. Дякую Вам, безмежно Вами пишаюся", - додав він.